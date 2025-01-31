وفد رفيع من الجامعة العربية يتفقد استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة

ترأس السفير حسام زكي الأمين العام المساعد وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة في زيارة إلى بغداد بتكليف من الامين العام لجامعة الدول العربية، بهدف التواصل مع الجانب العراقي والوقوف على التحضيرات الجارية لاحتضان القمة العربية المقبلة في العراق.

وأوضح السفير حسام زكي في تصريحات صحفية له في ختام الزيارة وعقب استقبال الوفد من جانب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أن الوفد وجه الشكر لسيادته على الاهتمام الرفيع وعال المستوى من جانب الحكومة العراقية لاستضافة قمة عربية ناجحة وتسخير كل الإمكانات التي تحتاجها لكي تكون على مستوى توقعات الدول الأعضاء.

كما أكد السفير حسام زكي، عقب لقاء الوفد مع فؤاد حسين وزير خارجية العراق، حرص الجامعة على تسخير جميع الجهود والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة.

ُوأضاف زكي في تصريحاته أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر بشأن مجمل الأوضاع، وعرض الوفد تجاربه وخبراته السابقة ومرئياته بغية تسهيل مهام اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من قبل الحكومة للاشراف على الجوانب التنظيمية.

وأشار زكي إلى أن الوفد زار بعض الفنادق المقترحة لاستضافة وفود الدول، كما زار الوفد القاعات المزمع عقد الاجتماعات بها واطلع على مجمل التفاصيل الجاري تنفيذها بغية تهيئتها بالشكل الملائم.

وأعرب الأمين العام المساعد عن ارتياح الوفد للتسهيلات التي اطلع عليها ويجرى إعدادها من جانب العراق لاستقبال القادة العرب ووفود الدول الأعضاء وتوفير أجواء ملائمة لنجاح القمة العربية.