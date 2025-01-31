يقدم موقع الشروق تغطية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
فيما يدجل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف
خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق أوجولا - محمود عبد العاطي - يوسف أوباما