 مباشر – الدوري المصري .. بيراميدز (0) × (0) الزمالك - بوابة الشروق
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مباشر – الدوري المصري .. بيراميدز (0) × (0) الزمالك

الشروق
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 6:37 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 6:37 م

يقدم موقع الشروق تغطية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

فيما يدجل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق أوجولا - محمود عبد العاطي - يوسف أوباما

 


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