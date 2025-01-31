أسد يقتل حارسه داخل حديقة حيوان الفيوم

في حادثة مروعة هزت محافظة الفيوم توفي حارس بحديقة حيوان الفيوم بعد أن افترسه أسد داخل الحديقة مساء اليوم، تم نقل جثة الحارس إلى المشرحة.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتعرض حارس بحديقة حيوان الفيوم لهجوم أسد.

على الفور انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين وفاة سعيد جابر علي 47 عاما، الحارس الخاص ببيت الأسد بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تقديم الطعام له، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.