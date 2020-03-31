منذ بداية فترة حظر التجول التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا، وبقاء المواطنين في المنازل، تطبيقا لقرار الحجر المنزلي الذي دعى له رئيس الوزراء، تتهافت الفتيات وربات المنازل على صنع المعجنات لسهولة تحضيرها وسرعة إعدادها، حتى بات بسكويت العشر دقائق، حديث مستخدمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على رأسها "فيسبوك" خلال الساعات الأخيرة.

"الشروق" يعرض لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في السطور التالية على طريقة الشيف الأردنية الشهيرة منال العالم.

- مقادير بسكوت العشر دقائق:

2 كوب دقيق

معلقة بيكنج باودر صغيرة

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب زبدة على زيت

بيضة

كيس فانيليا

- طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق

يمكن تحضير بسكوت العشر دقائق بطريقة سهلة وبسيطة، ففي طبق ضعي الزبدة والسكر والفانيليا والبيضة وباستعمال مضرب يدوي أو كهربائي اخفقي ليصبح هش وفاتح اللون.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واستمري بالخفق حتى تصبح العجينة متجانسة، ومن ثم اجمعي العجينة بين يديك، وشكليها مثل الأسطوانة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن، وسخني الفرن لدرجة حرارة 180 درجة، ثم أحضري 2 صينية قصيرة الحافة، وضعي ورق زبدة داخل الصواني.

باستعمال السكين قطعي عجين البسكويت إلى شرائح رفيعة، ثم ضعيه في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.

وبعد خروجه من الفرن اتركيه يبرد في الصواني، ثم قدميه سادة أو زينيه حسب الرغبة، ويتم تقديمه مع الشاي أو الشاي بالحليب أيضا.