وزيري: نقل المومياوات من المتحف المصري إلى الحضارة يستغرق ساعة تقريبا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الملك سقنن رع من الأسرة السابعة عشر سيتقدم موكب نقل المومياوات يوم السبت المقبل، موضحًا أن العملية تترتب حسب التسلسل التاريخي.

وأضاف وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المومياوات، والتي عددها 22، موجودة حاليًا في المتحف المصري بالتحرير، ذاكرًا أن رحلة نقل المومياوات من مكانها إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط تستغرق ساعة تقريبًا.

وقدم الأمين الأعلى للمجلس الأعلى للآثار، دعوة للمواطنين، بمشاهدة الاحتفالية عبر شاشات التليفزيون، مؤكدًا أن الفعالية ستكون عبارة عن عرس عالمي.

وذكر أن عدد القنوات الفضائية التي ستبث الحدث وصل إلى 400 قناة عالمية حتى الآن، مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الجهات المختلفة لإبهار العالم كله، من خلال تقديم فعالية تليق بسمعة مصر.