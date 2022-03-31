السعودية: إدراج 25 شخصا وكيانا على قائمة الإرهاب بالتنسيق مع واشنطن بسبب تمويل الحوثيين

صنفت رئاسة أمن الدولة، في السعودية، اليوم الخميس، 25 اسما وكيانا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وأوضحت رئاسة أمن الدولة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أنه "في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن".



وضمت قائمة الأفراد أشخاصا من الجنسيات الهندية واليمنية واليونانية والصومالية والبريطانية والسورية، إلى جانب كيانات متعددة.



وتابع البيان أنه "استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله... فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم".