 مسؤول: هجمات صاروخية تدمر مستودعا نفطيا جنوب شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 31 مارس 2022 5:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

مسؤول: هجمات صاروخية تدمر مستودعا نفطيا جنوب شرقي أوكرانيا

د ب ا
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 5:05 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 5:05 ص

دمرت هجمات صاروخية في مدينة دنيبرو بجنوب شرقي أوكرانيا مستودعا نفطيا مملوءا بالوقود، حسبما قال المسؤول الإقليمي ميكولا لوكاشوك على تيليجرام في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وحمّل لوكاشوك الجيش الروسي مسؤولية الضربة. ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل.

كما سقط صاروخ على مصنع في نوفوموسكوفسك شمال شرق دنيبرو يوم الأربعاء. ولم تسجل وفيات، حسبما قال فالنتين ريزنيشينكو من الإدارة الإقليمية لإقليم دنيبروبيتروفسك.

ولم تشهد دنيبرو الكثير من القصف حتى الآن في النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من شهر.

وتقول مصادر أوكرانية إن القوات الروسية أطلقت صواريخ مرتين على وحدة عسكرية بالقرب من المدينة، مما تسبب في أضرار جسيمة للثكنات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك