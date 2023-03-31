قومي المرأة يهيب بالمواطنين بالإبلاغ عن جريمة ختان الإناث

أهاب المجلس القومي للمرأة بالمواطنين الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث عن طريق الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ .

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، أنه يسعى جاهدا على نشر الوعى بكافة أضرار ومخاطر الختان، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقوانين الرادعة لتلك الجريمة، للقضاء عليها.

وأوضح المجلس أن الختان يتسبب في إحداث آثار نفسية وجسدية تستمرعلى مدار جميع المراحل العمرية وتؤثر سلبا على حياة السيدات المتعرضات للختان مما يعرضهن للمعاناة من الهلع والقلق الدائم، وعدم الثقة في النفس.