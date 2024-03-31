رايس: لسنا أقل من مانشستر سيتي

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أكد الدولي الإنجليزي ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال، أن فريقه يمتلك الإمكانات اللازمة لمقارعة مانشستر سيتي.

ويحل آرسنال ضيفًا على السيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 30 للبريميرليج.

وقال رايس، في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية: "لسنا أقل منهم على الإطلاق، نحن آرسنال وهم السيتي، لدينا بعض اللاعبين الرائعين وهم كذلك".

وأضاف: "أفضل الذهاب إلى هناك، وأن أكون مستضعفًا!".

وكان آرسنال قد فاز في لقاء الدور الأول على ملعب الإمارات، بهدف دون رد، سجله البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب البريميرليج، بـ64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول الوصيف، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.