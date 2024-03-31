وجه الصحفي الفلسطيني عبد الناصر أبو عون، الشكر لنقابة الصحفيين المصرية، قائلا: "نشرف بوجودنا فيها، كما نشرف بوجود نقابة عريقة يحرص مجلسها على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب".



وقال أبو عون، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين بمقرها، إن الاحتلال دمر كل شبر في غزة، والفلسطينيون لا يحيوا ذكرى يوم الأرض، ولكنهم يعيشون المحرقة والإبادة الجماعية على أيدى الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف: "لازال الصحفيون الفلسطينيون يمارسون عملهم وسط المعركة، نأمل بوقف النزيف وتضميد الجرح".



وتابع: "استشهد والدي بعدما أعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وظل في بيته ورفض أن يخرج منه، مضيفا: "أتمنى ملاحقة القتلة بحق الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين"، لافتا إلى أن الاحتلال يحاول طمس الحقيقة وتزييف الرواية.