محافظ أسوان يتفقد قافلة الفحص الشامل لمبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قافلة الفحص الشامل التى تأتى ضمن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات التى تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية من فحص السكر والضغط لجميع المواطنين، مع صرف الأدوية للأمراض المزمنة على المنتفعين من خلال الفرق المتحركة التى تجوب كافة مدن المحافظة.

وأثناء قيامه بإجراء الفحوصات بالقافلة برفقة الدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، أشاد اللواء أشرف عطية بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بالقطاع الصحى، وتوفير الخدمات المختلفة بالجودة العالية، وهو ما يتم تنفيذه داخل 112 وحدة صحية ومركز طبى و11 مستشفى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة بتحويلها لصروح طبية تمتلك بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق.

وأوضح أن القافلة تستهدف أيضاً مختلف الأماكن والميادين لتقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، والتعريف بدور هيئة الرعاية الصحية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، وأهمية التسجيل بالمنظومة للاستفادة من هذه الخدمات العالية الجودة.