عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في إسرائيل اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمي إلى التيار اليميني المحافظ.

وخلال الاحتجاجات الغاضبة التي تم تنظيمها بالقرب من مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس، طالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة وسرعة إبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

ووجه زعيم المعارضة يائير لابيد خلال المظاهرة انتقادات حادة لنتنياهو، ووجه له اتهامات من بينها تدمير علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة وترك المتحجزين الموجودين لدى حركة حماس لمصيرهم، وقال لابيد إن نتنياهو "يفعل كل شيء من أجل السياسة وليس من أجل البلاد".

وبدوره، رفض نتنياهو انتقاد طريقة إدارته للمفاوضات كما رفض بشكل قاطع المطالب بإجراء انتخابات جديدة، وقال إن "الدعوات إلى إجراء انتخابات الآن في ذروة الحرب وقبل لحظة من تحقيق النصر، ستشل إسرائيل لمدة ستة شهور على الأقل، وقد تصل هذه المدة في تقديري إلى ثمانية شهور".

وأضاف نتنياهو أن إجراء انتخابات جديدة من شأنه أيضا أن يعطل المفاوضات حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين مقابل عقد هدنة في حرب غزة وإطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، "وهذا من شأنه أن يضع نهاية للحرب قبل تحقيق الأهداف"، ورأى أن هذا يصب بالدرجة الأولى في صالح حركة حماس.

وأكد نتنياهو أنه ملزم بإعادة كل المتحجزين، وقال: "لن أترك أحدا".