توفيق اغبارية عقب الإفراج عنه بعد 11 عاما في سجون الاحتلال: يجبروننا على شتم الذات الإلهية والرسول

أفرجت سلطات الإحتلال مساء اليوم الأحد، عن المعتقل توفيق خضر توفيق اغبارية من جنين، بعد قضاء 11 عاما وثلاثة أشهر في السجون الإسرائيلية.

وقال المعتقل اغبارية، عقب الإفراج عنه من سجن "النقب" الصحراوي، على حاجز الظاهرية جنوب الخليل، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتكيل بالأسرى، وإنتهاج أساليب قمعية من إهانات واعتداء بالضرب وعزل وإرغام الأسرى على تقبيل علم إسرائيل وشتم الذات الإلهية والرسول.

وأضاف أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال أصبحت تمعن في معاقبة الحركة الأسيرة في مختلف الجوانب النفسية والصحية والجسدية منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي بعد العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وتطرق غبارية، إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى وخاصة المرضى، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات ولا يتم تقديم أي علاج آخر، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، وسوء الطعام المقدم وقلته التي لا تكفي الأسرى، ومنع استخدام المياه سوى ساعة في اليوم، وشرب المياه فقط (لكل عشرة أسرى 2 لتر مياه). وحمل اغبارية رسالة الأسرى ببذل مزيد من الحراك والتضامن نصرة لقضيتهم العادلة والمشروعة، والعمل على تحريرهم قبل موتهم، مشيرا إلى أن المعتقلين يعيشون الموت البطيئ داخل السجون، مشددا على أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية على الأرض.

وأعلنت القوى الوطنية وفعاليات جنين عن تنظيم حفل استقبال لحظة وصول الأسير إلى جنين.

يشار الى أن شقيق الأسير، مجدي غبارية معتقل أيضا في سجن النقب ومحكوم مدة 12 عاما ونصف.