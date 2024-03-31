ضبط المتهمين بتصوير شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء استحمامه في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على المتهمين باستدراج طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجريدة من ملابسه والاستحمام بصحبته بحوض ري، وتصويره وبث الفيديو على الفيسبوك و"واتس آب ".

تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من مسئول بإحدى المدارس بصحبة شقيقه طالب "من ذوى الإحتياجات الخاصة"، بقيام شخصين باستدراج شقيق المبلغ وتجريده من ملابسه وقيام أحد المتهمين بالاستحمام بصحبة "شقيق المبلغ" داخل حوض رى، وقيام الأخر بتصويرهما وبث مقطع فيديو عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" وعلم المُبلغ بالواقعة بعد مُشاهدة الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بقيامهما بذلك بقصد المزاح، وحذفهما مقطع الفيديو عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.