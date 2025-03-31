كتائب القسام تفجر دبابة إسرائيلية وتقصف بقذائف الهاون الخط الفاصل شرقي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الاثنين، عن تفجير دبابة إسرائيلية شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب عبر قناتها على "تلجرام" "فجّرنا دبابة إسرائيلية بعبوة معدّة مسبقاً خلال عملها قرب الخط الفاصل وتدك المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتواصل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة حرب الإبادة المتواصلة منذ اكتوبر 2023، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 50277 فلسطينياً، فيما وصل عدد المصابين إلى 114095، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.