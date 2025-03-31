رئيس القطاع الصحة بالقاهرة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك

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- فرق المبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي أمام المساجد عقب صلاة العيد والأندية الرياضية والمتنزهات

تابع الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك على مدار الساعة للتأكد من جاهزية الفرق والمنشآت الطبية لأى حدث مفاجئ، ولرفع الوعي المجتمعي للمواطنين، ولتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين.

وبدأت فرق التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية بالانتشار السريع أمام المساجد الكبيرة فور الانتهاء من صلاة العيد؛ وفي المتنزهات والأندية الرياضية؛ لتثقيف المواطنين ورفع الوعي المجتمعي بضرورة إتباع الإرشادات الوقائية للحد من حدوث الأمراض والإصابات المختلفة؛ ومنع انتشار العدوى.

وقال رئيس القطاع إن فرق المبادرات الرئاسية تقوم بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية والكشف المبكر عن الأمراض بالأندية الرياضية والمتنزهات.

وأكد (الجزار)، أن مثل هذه الإجراءات التوعوية بمثابة خط الدفاع الثالث بجانب الإجراءات العلاجية والإجراءات الوقائية ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك؛ والتي يتابع تنفيذها على مدار الساعة غرف الطوارئ والأزمات المنعقدة بالمناطق والمستشفيات طوال أيام عيد الفطر المبارك.

ولفت الجزار إلى عمل قطاع الشئون الصحية، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الطبية بطريقة آمنة وفعالة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.