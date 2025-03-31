خامنئي: أمريكا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، بـ«رد حازم» في حال تعرض بلاده لهجوم، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ«ضرب إيران»، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها بشأن ملفها النووي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال خامنئي، إن «الولايات المتحدة ستتلقى صفعة قوية إذا تصرفت بناء على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران، وإذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران».

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف إيران قصفا لم يروا مثله من قبل إذا لم تبرم طهران اتفاقا مع واشنطن يضمن عدم تطويرها سلاحا نوويا.

وخلال مقابلة هاتفية مع قناة «إن بي سي نيوز» الأمريكية هدد ترامب، بالقصف والرسوم الجمركية الثانوية على إيران، إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لضمان عدم تطويرها سلاحا نوويا.

وقال ترامب عن إيران: «إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف. سيكون قصفا لم يروا مثله من قبل».

وأوضح ترامب أن هناك «محادثات تجري بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين».