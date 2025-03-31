أكسيوس: ترامب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو الثانية

قال موقع أكسيوس الإخباري اليوم الأحد، نقلا عن اثنين من المسئولين الأمريكيين ومصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة السعودية في منتصف مايو المقبلة.

وستكون هذه أول زيارة خارجية لترامب منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية، وفق وكالة رويترز.

وبحسب المصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسئولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وسبق أن استضافت السعودية محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس بشأن النزاع في أوكرانيا وذلك بهدف إرساء هدنة جزئية في أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وتوصلت الولايات المتحدة، قبل أيام، إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات في البحر الأسود ووقف استهداف منشآت الطاقة، لكن لم يتضح موعد أو طريقة دخول الاتفاقين حيز التنفيذ.