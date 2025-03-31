الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني للتهنئة بعيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الإيراني أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، وهو ما ثمنه الرئيس، متمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الإيراني وجّه الشكر للرئيس السيسي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

من جهته، أكد الرئيس حرص مصر على خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة، بما يضمن الاستقرار والأمان لكل شعوبها.