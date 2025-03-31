محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك وسط حضور حاشد من الأهالي

أدى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة قنا، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجموع غفيرة من المصلين.

وعقب أداء الصلاة، استمع المحافظ والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها الشيخ أحمد الشوالي، إمام المسجد، والتي تناول فيها فضل عيد الفطر باعتباره يوم الجائزة الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، حيث يتقرب المسلمون إلى الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن.

كما تطرقت الخطبة إلى أهمية زكاة الفطر ودورها في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتبادل محافظ قنا التهاني مع جموع المصلين، معربًا عن أطيب أمنياته بأن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، موجهاً التهنئة للشعب المصري عامة وأبناء محافظة قنا خاصة بهذه المناسبة المباركة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمديريات والإدارات الخدمية بضرورة تكثيف المتابعة لضمان انتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة. كما شدد على رفع درجة الاستعداد في المزارات والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مع التأكيد على تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان راحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

