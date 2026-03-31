رئيس المجلس العسكري في ميانمار يقترب من الرئاسة بعد ترشيحه لمنصب نائب الرئيس

اقترب زعيم المجلس العسكري في ميانمار، مين أونج هلاينج، من تولي رئاسة البلاد بعد ترشيحه لمنصب نائب الرئيس في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق أمام الجيش لتمديد حكمه عقب انتخابات وصفتها الأمم المتحدة وآخرون بأنها صورية.

وحصل مين أونج هلاينج، البالغ من العمر 69 عاما، على ترشيح المجلس الذي يهيمن عليه حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش، والذي فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت في يناير الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وتنحى مين أونج هلاينج عن منصبه كقائد للقوات المسلحة، أمس الاثنين، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة، لأن دستور عام 2008 يحظر على الرئيس شغل منصب عسكري، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وحصل مين أونج هلاينج على 247 صوتا من أصل 260 صوتا مؤهلا، فيما حصل منافسه، كياو سوي من حزب "الوحدة الوطنية"، على 10 أصوات، حسبما أظهر بث مباشر من مجلس النواب.