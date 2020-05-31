

تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بشكل متصاعد، منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وتعتبر دولة جزر القمر هي آخر دولة عربية انضمت لقائمة الإصابات مطلع شهر مايو الجاري، بعد الإعلان عن أول إصابة بـ«كوفيد - 19».

وبنهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة ما بين يوم الجمعة الموافق 22 مايو وحتى الخميس الموافق 28 مايو، سجلت الدول العربية أكثر من 55 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، تصدرت فيها المملكة العربية السعودية القائمة بأكثر من 15 ألف إصابة، كما يوضح الشكل التالي:

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى لإصابات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 15 ألفًا و108 إصابات، تلتها قطر بواقع 12 ألفًا و111 إصابة، ثم مصر بواقع 5790 إصابة، ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع 5634، وفي المركز الخامس الكويت التي سجلت 5503 إصابات، كما يوضح الرسم البياني التالي:

وبالنسبة للوفيات سجلت الدول العربية خلال نفس الفترة أكثر من 630 وفاة جديدة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، تصدرت فيها مصر القائمة بواقع 149 حالة، فيما نجح كلًا من لبنان والأردن في عدم تسجيل أية وفيات، كما يُظهر الشكل التالي:

واحتلت مصر المرتبة الأولى بالنسبة لوفيات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 149 حالة، تلتها السودان بـ125 وفاة، ثم المملكة العربية السعودية التي سجلت 90 وفاة، ثم الكويت 56 وفاة، وفي المرتبة الخامسة الجزائر التي سجلت 55 وفاة، كما يوضح الشكل التالي:

يُذكر أن جميع البيانات والأرقام تم الحصول عليها من الصفحات الرسمية لوزارات الصحة بالدول العربية ووكالات الأنباء العربية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، باستثناء دولة البحرين تم الاعتماد على موقع worldometers.

بعض الدول لم تصدر التقرير الوبائي اليومي الخاص بـ«كوفيد - 19» خلال بعض الأيام كالصومال وجيبوتي وعمان وموريتانيا، وتم تسجيل صفر إصابات ووفيات بالأيام غير المسجلة؛ لعدم توافر البيانات الخاصة بها، فضلًا عن أن التقرير الوبائي الأخير لدولة السودان هو حصيلة الإصابات والوفيات المسجلة بالدولة يومي الخميس والجمعة.



