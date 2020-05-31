أشرف زكي عن انتقادات عدم حضور جنازة حسن حسني: ما يسبونا في حالنا

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة بشأن عدم حضور الفنانين لجنازة الفنان الراحل حسن حسني، قائلًا: «هل نتدخل في الوسط الإعلامي؟ ما يسبونا في حالنا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن النقابة كرمت منذ عدة أشهر الراحل بدون أن يخبرها أحد بالتكريم، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام تنصب نفسها كأوصياء على الفنانين.

وتابع: «بتجروا تصوروا معانا ليه طالما بتشتمونا ومش طايقنا؟»، مشيرًا إلى أن حديث المطرب الشعبي سعد الصغير عن عدم حضور الفنانين لجنازة «حسني» لا يعنيه.

وتساءل عن عدد مناسبات العزاء التي حضرها المطرب الشعبي للفنانين في حياته، مؤكدًا أن الحزن على الفنان حسن حسني كبير داخل الوسط الفني، وخاصة أن الراحل كان يتواصل معهم بشكل دائم آخرها كانت وقفة عيد الفطر.

وشُيع أمس السبت جثمان الكوميديان الكبير الراحل حسن حسني، إلى مثواه الأخير من مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور قليل اقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربين فقط، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقر جثمان الفقيد حسن حسني بمقابر الأسرة على طريق الفيوم، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه، والتي خلت من نجوم الوسط الفني، حيث حضر 3 فنانين فقط لتوديعه إلى جانب الأسرة والأصدقاء المقربين، وهم سعد الصغير، ومنير مكرم، ومحمد الصاوي.

وكان الفنان الكبير حسن حسني قد وافته المنية فجر السبت عن عمر ناهز الـ89، بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركز لتلقي الرعاية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.