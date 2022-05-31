 محافظ المنيا: توريد 414 ألف طن من القمح بالشون والصوامع الحكومية - بوابة الشروق
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محافظ المنيا: توريد 414 ألف طن من القمح بالشون والصوامع الحكومية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 11:38 ص

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح حيث تم توريد 414225 طنا و921 كيلو جراما، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

قال المحافظ، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 414 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية.

وأشاد بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.


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