 هيئة ضمان الجودة: لابد أن يتضمن المجلس الأعلى للتعليم آليات للمساءلة والمحاسبة - بوابة الشروق
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هيئة ضمان الجودة: لابد أن يتضمن المجلس الأعلى للتعليم آليات للمساءلة والمحاسبة

تصوير..داليا مصطفي
تصوير..داليا مصطفي
محمد فتحي وعمر فارس
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 7:20 م

 

أكدت أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أهمية المجلس الأعلى الوطنى للتعليم والتدريب، معتبرة أنه كان حلما وطال انتظاره.

وأضافت خلال كلمتها خلال كلمتها بالجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب: "سيكون المجلس خطوة هامة بجهود بناء الإنسان المصرى".

وأشارت إلى أهمية أن يعمل المجلس الجديد على النهوض بأوضاع البنية التحتية لكل المدارس وليس مدارس التعليم الفنى كما هو وارد فى مشروع القانون المعروض.

ولفتت إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون بنود خاصة بالمحاسبة والمُساءلة لكل الجهات المنفذة فى مشروع القانون حتى نكون أمام تقيم لما يتم على أرض الواقع وفقا للاختصاصات الموضوعة.


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