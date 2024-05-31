الناتو يختتم أكبر تدريبات عسكرية منذ عقود

اختتم حلف شمال الأطلسي(ناتو)، اليوم الجمعة ، مناورات عسكرية، استمرت أربعة أشهر وأطلق عليها اسم "المدافع الصامد" لعام 2024" وهي أكبر مناورة بالذخيرة الحية، يجريها منذ عقود.

وذكر بيان صحفي صادر عن الناتو "شارك أكثر من 90 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة وأكثر من 80 طائرة، نفذت مئات من الطلعات الجوية وأكثر من 1100 مركبة قتالية، من جميع دول الناتو الـ32، في التدريب".

وكانت تدريبات "المدافع الصامد" استعراضا للقوة، فيما يتحرك الأعضاء الأوروبيون بالحلف، لإعادة التسلح، في مواجهة الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، ما يعكس تراجع الإنفاق العسكري، الذي أعقب نهاية الحرب الباردة.

وقال قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال، كريستوفر جي.كافولي في البيان الصحفي "التدريبات أظهرت القوة المذهلة للعلاقة عبر الأطلسي بين حلفاء الناتو في أوروبا وهؤلاء في أمريكا الشمالية".

وأضاف "أثبتت الأنشطة العسكرية المعقدة للغاية، التي تم إجراؤها، خلال هذه المناورات أن هذا التحالف قادر ومستعد لتنفيذ مهمتنا الأساسية في الدفاع الجماعي".