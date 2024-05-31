الأونروا: قوات إسرائيلية دمرت وجرفت مكاتبنا في جباليا بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير "مروعة" عن تدمير وجرف قوات إسرائيلية لمكاتبها في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنهاء عمليته العسكرية في جباليا، التي استمرت 20 يوما وقتل خلالها 10 جنود.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة إكس، وفقا لوكالة الأناضول. وقالت الأونروا إن "نازحين، بينهم أطفال كانوا يحتمون بمدارسنا في جباليا، قتلوا وجرحوا على يد الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي أضرم النار في خيام أشخاص لجؤوا إلى مدارسنا".

وأشارت الأونروا إلى أنها تلقت تقارير "مروعة" تفيد بأن القوات الإسرائيلية "دمرت بغارات جوية وجرفت مكاتبها في جباليا".

وأوضحت أن "أكثر من 170 مبنى للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة تعرض لأضرار أو للتدمير" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. ودعت الوكالة إلى "وقف الهجمات ضد مكاتبها، وحثت العالم على "التحرك لمحاسبة الجناة".