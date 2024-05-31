كارلوس: على المدربين اتباع أنشيلوتي

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يعتقد البرازيلي روبرتو كارلوس، الظهير الأيسر السابق لريال مدريد وإنتر، أن "الملكي" يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين بالعالم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند، غدا السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "سيكون هذا النهائي عظيم، سيكون هناك فينيسيسوس ورودريجو وأيضا كروس وفالفيردي، ريال لديه فريق قوي للغاية يضم أفضل اللاعبين في العالم".

وعن أنشيلوتي، أوضح: "إذا كنت تريد أن تصبح مدربا، فإن أنشيلوتي هو المثال الذي يجب اتباعه كشخص وكمدرب وطريقته في التحدث".

وتابع: "إيطاليا كان لديها وما يزال لديها مدربين على أعلى مستوى، بداية من أنشيلوتي إلى كابيلو إلى سيموني إنزاجي".

وعن ذكرياته مع الإنتر، علق كارلوس: "الأصدقاء، المشجعين، الشعب الإيطالي، جميعهم تصرفوا بشكل جيد للغاية تجاهي".