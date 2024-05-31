بايدن: استمرار حرب غزة يستنزف قدرات إسرائيل ويزيد عزلتها

بايدن يكشف عن خارطة طريق من 3 مراحل لإنهاء حرب غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال بايدن في خطاب متلفز أدلى به من البيت الأبيض، إن إسرائيل قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من ثلاث مراحل.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة من 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وحول دور الوسيطين مصر وقطر، قال بايدن " مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إٍسرائيل".

وقال بايدن إن استمرار هذا النزاع سيستنزف قدرات إسرائيل ويزيد من عزلتها.

كما شدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار سيخلق مستقبل مختلف للشعب الفلسطيني قائم على تحديد المصير والاستقرار، على حد قوله.

وأشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين ركزوا خلال الأيام الماضية على وقف لإطلاق النار في غزة يفضي لنهاية الحرب والإفراج عن الرهائن ومستقبل أفضل لغزة دون حركة حماس.

وتابع بايدن أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وإذا أخفقت حماس في الالتزام فتستأنف إسرائيل دفاعها عن نفسها".

وقال كذلك إن "هذه الصفقة ستؤدي إلى الهدوء في المنطقة بما في ذلك إبرام اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية".