فيفو الصينية تكشف عن هاتفيها S19 وS19 Pro بشاشات منحنية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفيها S19 وS19 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزا وذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9 مع دعم +HDR10.

ووفقا للشركة، زود هاتف S19 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 720، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، فيما يستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6 آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطا.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV50E وفتحة عدسة قدرها F1.88 وميزة تثبيت الصورة بصريا، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV08D10 وفتحة عدسة قدرها F2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN1 وفتحة عدسة قدرها F2.0.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعرا لبصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو وصوت عالي الدقة.

أما هاتف S19 Pro فقد زود بمعالج +Dimensity 9200 مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G715، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطا.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX921 وفتحة عدسة قدرها F1.88 وميزة تثبيت الصورة بصريا، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV08D10 وفتحة عدسة قدرها F2.2، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX816 وفتحة عدسة قدرها F1.85، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN1 وفتحة عدسة قدرها F2.0.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعرا لبصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو وصوت عالي الدقة ومقاومة الغبار والماء وفقا لمعياري IP68 وIP69.