واشنطن تزعم العثور على أجزاء من صواريخ كوريا الشمالية في أوكرانيا

زعمت وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية العثور على أجزاء من صواريخ كوريا الشمالية في أوكرانيا.

ونشرت الوكالة، أمس الخميس، تقريرا على موقعها الإلكتروني حمل عنوان "كوريا الشمالية تنشِّط الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا".

ووفقا للصور التي حللها خبراء الوكالة من منطقة خاركيف بأوكرانيا في يناير، أشار التقرير إلى أن الجسم المتفجر الذي ضرب هناك كان عبارة عن صاروخ قصير المدى تابع لكوريا الشمالية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار التقرير إلى "تحسن وتعزيز" العلاقة بين بيونج يانج وموسكو، مضيفا: "جهود بيونج يانج المستمرة لتطوير قدرات عسكرية جديدة تحظى بدعم روسيا نتيجة زيادة العلاقات بين البلدين".

وفسرت العديد من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين كوريا الشمالية وروسيا العام الماضي على أنها تعاون عسكري وتبادل للأسلحة، وقدمت كثيرا من الادعاءات في هذا الشأن.

من جانبها، نفت كوريا الشمالية هذه الاتهامات على لسان النائب الأول لمدير إدارة الدعاية والإعلام كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قائلة: "ليس لدينا أي نية لنقل تقنياتنا العسكرية إلى أي دولة أو الإعلان عنها".