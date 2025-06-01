قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل هدفا استراتيجيا للدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة انتهت بنجاح كبير بشهادة البنك الدولي وجميع المؤسسات الدولية المعنية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن المرحلة الثانية من المنظومة ستشمل محافظات كفر الشيخ، ودمياط، وشمال سيناء، ومطروح، والمنيا.

وأعلن عن رصد 115 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بالتنسيق مع وزارة التخطيط؛ بهدف رفع كفاءة المستشفيات القائمة وإضافة مستشفيات جديدة تتواكب مع متطلبات المنظومة، للوصول إلى تغطية 12.8 مليون مواطن مع اكتمال المرحلة الثانية.

ووصف منظومة التأمين الصحي الشامل بأنها «أمل وحلم مصر كلها»؛ لكونها تهدف إلى إيجاد نظام تأمين صحي مستقر ومستدام يضمن للمواطن المصري عدم حمل هم تكاليف الدواء أو العلاج.

وأوضح أن نجاح المرحلة الأولى يُقاس بمدى رضا المنتفعين، والذي تتجاوز نسبته 80 إلى 85%.

ولفت إلى بدء المرحلة الأولى بمحافظات ليست ذات كثافة سكانية كبيرة، موضحا أن المرحلة الثانية ستشهد تحديات مستقبلية في محافظات ذات كثافات سكانية عالية مثل الدقهلية والمنيا وسوهاج وقنا.

وأشار إلى أن جميع المواطنين المشمولين بالمنظومة يتم تسجيلهم عبر نظام مميكن بالكامل، يتضمن ملفا إلكترونيا لكل مواطن يتيح للطبيب الاطلاع على تاريخه المرضي في أي مستشفى يتوجه إليها، مؤكدا أن «المرحلة الأولى مبشرة جدًا».

ولفت إلى وجود صندوق مالي، بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يهدف إلى تأمين استدامة المنظومة لمدة عشرين عاما مقبلة؛ لتجنب أي تعثر مالي أثناء التوسعات المستقبلية.