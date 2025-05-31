السعودية: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيسهم في تحسين معيشة شعبها

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي عقد في قصر تشرين بدمشق اليوم السبت "لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك ومساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعما لسوريا الجديدة وشعبها".

وأكد بن فرحان أنه تم خلال اللقاء استعراض فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال بن فرحان إن السعودية "تثمن استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم مستقبل سوريا ورفع العقوبات سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري المعطلة منذ عقود".

وتابع بالقول إن السعودية وقطر ستقدمان دعما ماليا مشتركا ويتبع ذلك وفود اقتصادية تضم كبار رجال الأعمال، وهناك توجه كبير من مستثمري المملكة للاستفادة من الفرص وتعزيز المصالح المشتركة مع الأشقاء في سوريا.

وأضاف "تدخل السعودية وسوريا تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك وستظل المملكة في مقدمة الدول الداعمة لسوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة، وأعرب عن شكره للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات.

وقال الشيباني إن "إعادة إعمار سوريا لن تفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال وهوية سوريا الجديدة وطن يعود إلى مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب وأصدقائه وأن سوريا والسعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك".

وأضاف "نعطي أهمية قصوى للقطاعات الخدمية وسوق العمل وخاصة المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية وندرك أن تحديات الحرب خلفت ندوباً في المدن والخيار في سوريا هو السيادة الاقتصادية عبر التحالف الاستراتيجي لا الاعتماد على المعونات والمساعدات.

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والوفد المرافق له في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.