الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 67 ألفا و619 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى أربعة ملايين و494 ألفا و601 حالة، وذلك عقب تسجيل 67 ألفا و619 حالة إصابة جديدة.



وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 152 ألفا و55 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1233 حالة وفاة جديدة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.