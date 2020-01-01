قيادات العمليات الإفريقية قد تنتقل من ألمانيا للولايات المتحدة

يدرس مركز قيادة العمليات الأفريقية التابع للقوات الأمريكية في مدينة شتوتجارت الألمانية نقل المركز إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لقيادة العمليات الأفريقية في شتوتجارت اليوم الجمعة: "القيادة تدرس أولا خيارات للانتقال إلى مكان آخر في أوروبا، لكن تضع في اعتبارها أيضا خيار الانتقال إلى الولايات المتحدة".

وأوضح القائد ستيفن تاونسند أن عملية اتخاذ القرار ستستغرق "أشهر عديدة".

وتعتزم الولايات المتحدة سحب نحو 12 ألف جندي من إجمالي 36 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، وسيعود أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة، بينما سيُجرى توزيع 5600 جندي على دول أوروبية أخرى.

وستمس هذه الخطط حتى الآن ثلاثة مواقع في ثلاث ولايات ألمانية، وهي منطقة فيلزيك بولاية بافاريا، حيث مركز تدريب القوات "جرافنفور"، والقاعدة الجوية العسكرية "شبانجدالم" في ولاية راينلاند-بفالتس، ومركزي قيادة العمليات الأمريكية الخاصة بأوروبا وأفريقيا في مدينة شتوتجارت عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج.

ويوجد بالفعل موقع جديد لمركز قيادة العمليات الأوروبية "يوكوم"، وهو مدينة مونس في بلجيكا، حيث يوجد أيضا مقران عسكريان لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وحتى الآن، يدور النقاش حول مواقع في إيطاليا وإسبانيا بالنسبة لقيادة عمليات إفريقيا.