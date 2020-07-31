بلغاريا تسجل 265 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 11 ألفا و420 حالة.

وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا - حسبما نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - إن أكثر الحالات الجديدة سجلت في العاصمة صوفيا إذ بلغ عددها 51 حالة.

وأضافت أن هناك 34 شخصا من المصابين يتلقون العلاج اللازم في الرعاية المركزة.

وأفادت بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفعت خلال الـ24 ساعة بمقدار 6 حالات ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن 374 حالة.

أما عن المتعافين، فقد زادوا على مدار يوم أمس بمقدار 202 حالة ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و173 شخصا.