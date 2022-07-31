رئيس القيادة الرئاسي اليمني يبحث مع بلينكن المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله المستجدات المحلية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأعرب العليمي، خلال الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، عن التقدير للموقف الأمريكي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، وعلى صعيد دعم جهود السلام والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مؤكدا التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصا قرار مجلس الأمن 2216.

ولفت إلى محاولات التهدئة مع المليشيات الحوثية "المخيبة للآمال"، وصولا إلى الهدنة القائمة التي تنصلت فيها المليشيات من كافة التزاماتها، بما في ذلك إبقاء الحصار على مدينة تعز والمحافظات الأخرى وعدم دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.. وجدد،في هذا الصدد، حرص المجلس والحكومة على دفع كافة رواتب موظفي الخدمة العامة في مختلف أنحاء البلاد، على أن تفي المليشيات الحوثية بتعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم الملزم بتوريد كافة عائدات موانئ الحديدة وتخصيصها لهذا الغرض.

ومن جهته، أشاد بلينكن بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مع كافة عناصر الهدنة المستمرة منذ أربعة أشهر، وأهمية ذلك في تحقيق الأثار الإيجابية الملموسة على الصعيد الإنساني، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.