 فريق مسام: نزع 3432 لغما وعبوة ناسفة في اليمن خلال يوليو الجاري - بوابة الشروق
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فريق مسام: نزع 3432 لغما وعبوة ناسفة في اليمن خلال يوليو الجاري

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:05 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:05 م

قال فريق مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن إنه تمكن من نزع 3 آلاف 432 لغماً وعبوات ناسفة خلال شهر يوليو الحالي في مختلف مناطق اليمن.

 

وأكد الفريق وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأحد، أنه يعمل بروح قتالية عالية لنزع جميع الألغام التي قامت مليشيات الحوثي بزرعها، مشددا على أنه ماض في نزع جميع الألغام ومخلفات مليشيات الحوثي التي تستهدف بها الأبرياء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، هو ضمن مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، ومن أبرز أهداف المشروع تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، والتصدي لتهديدات الألغام، ومعالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.


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