وزير الإعلام اليمني: انفجار صنعاء يؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة لتكديس المزيد من الأسلحة الإيرانية المهربة وسط الأحياء السكنية، واتخاذها المدنيين دروعا بشرية.

وأوضح الإرياني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد- أن انفجار صاروخ باليستي، مساء يوم الجمعة الماضي، أثناء تجميعه في هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بالقرب من مطار صنعاء، والذي أدى إلى مصرع 5 مهندسين من عناصر مليشيا الحوثي بينهم أجانب، وإصابة مدنيين وتضرر منازلهم، مؤشر خطير يعكس موقفها من جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن.

‏وأشار إلى أن الحادثة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية والخبراء لمليشيا الحوثي، وعدم اكتراث المليشيا بالمجتمع الدولي، وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها الهدنة الأممية.

‏وطالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإجراء تحقيق في سبب الانفجار، واتخاذ موقف رادع دون استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية للهدنة فرصة لتعويض خسائرها وحشد الموارد المادية والبشرية وتكديس الأسلحة، تحضيرا لدورة جديدة من الحرب.