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جهاد جريشة: ركلة جزاء الشباب السعودي أمام الزمالك صحيحة

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 8:51 م

يرى جهاد جريشة الخبير التحكيمي، أن ركلة الجزاء المُحتسبة ضد فريق الزمالك في مباراة الشباب السعودي صحيحة.

وكان فريق الزمالك قد خسر أمام نظيره الشباب السعودي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية 2023.

وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية: «ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الليبي عبدالواحد حرويده ضد الزمالك، صحيحة لأن الكرة اصطدمت بيد مدافع الزمالك».

وأضاف جريشة: «لا يوجد أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال المباراة، ولكن يُعاب على الحكم كثرة البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين فقط».


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