أسيوط: إحالة 3 أطباء وتمريض الاستقبال بمستشفى أبنوب المركزي للتحقيق

أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، 3 أطباء بمستشفى أبنوب المركزي للتحقيق لعدم تواجدهم بالمستشفى، بالإضافة إلى إحالة تمريض قسم الاستقبال بالفترة الليلية للتحقيق لوجود تقصير في أداء العمل، ووجه بإعادة تقييم القوى البشرية بالمستشفى وتكليف فريق للمتابعة، وإعداد تقرير مفصل للعرض لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصالح العمل.

يأتي ذلك خلال الجولة المفاجئة التي أجراها الدكتور محمد جمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط منتصف الليل، رفقه علي حمدي مفتش مالي وإداري، ومحمد جمال مشرف تمريض، وأحمد الريفي مسئول الشكاوى بمكتب وكيل الوزارة، لمستشفى أبنوب المركزي منتصف الليل؛ للوقوف على انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد مدير عام الطب العلاجي ومرافقوه قسم الاستقبال، واطلعوا على دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين، كما تفقد عيادة العمليات الصغرى وقسم الغسيل الكلوي والمبتسرين والأقسام الداخلية؛ للتأكد من وتوافر المستلزمات الخاصة بالعيادة، واتباع معايير مكافحة العدوى، وأبدى ملاحظته على تقييم تسجيل الحالات بالسجلات، وكذلك مستوى النظافة العامة.

كما تابع معدل تردد المواطنين، وأوصى بتكثيف الدعاية لزيادة الإقبال، ثم توجه للصيدلية وراجع كشوف الأدوية للتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات، وشدد على إعادة مراجعة ترتيب أصناف الأدوية وفقًا لمعايير الجودة المتبعة.

والتقي مدير الطب العلاجي ومرافقوه ببعض المترددين على الاستقبال، وقام بسؤالهم عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وعن تواجد أي شكاوى أو تحصيل أي مبالغ مالية دون إيصالات.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع المنشآت الصحية؛ للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض وجميع مقدمي الخدمة الصحية ومستوى الرعاية الصحية المقدمة، موضحا أنه تم إحالة ونقل جميع الأطباء وطاقم التمريض إلى التحقيق، ونقل عدد منهم إلى مناطق أخرى؛ وذلك لضبط العمل وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.