منتخب باراجواي يتأهل لمواجهة مصر في أولمبياد باريس 2024

تغلب منتخب باراجواي على نظيره مالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب بارك دي برانس جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع استحواذ نسبي لمالي في الشوط الثاني.

وتمكن منتخب باراجواي من تسجيل هدف الفوز في المباراة بالدقيقة الخامسة، عن طريق اللاعب مارسيلو فيرنانديز، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحاول منتخب مالي كثيرًا في الشوط الثاني من أجل إدراك هدف التعادل، ومن ثم البحث عن الفوز، إلا أن التكتل الدفاعي لباراجواي نجح في تأمين الفوز لهم.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب باراجواي إلى النقطة السادسة التي يحتل بها المركز الثاني في مجموعته، فيما توقف رصيد مالي عند نقطة واحدة، يغادر بها البطولة مع منتخب الكيان، الذي تلقى هزيمة ثانية أمام اليابان بهدف نظيف.

وتأهل منتخب باراجواي إلى الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، حيث يواجه منتخب مصر، متصدر المجموعة الثالثة.