 إدارة مهرجان العلمين: جولة الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد تشريف وتكريم - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2024 3:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إدارة مهرجان العلمين: جولة الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد تشريف وتكريم

السيسي والشيخ محمد بن زايد
السيسي والشيخ محمد بن زايد

نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:10 ص

أعربت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، عن أسمى مقامات التقدير والاحترام، وأبلغ معاني الترحيب والحفاوة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في جولة كريمة بين رواد المهرجان وأهالي مدينة العلمين الجديدة الكرام.


وأكدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سعادتها بهذا التشريف والتكريم، وتفخر وأهالي محافظة مطروح، وعموم المصريين، بوجود المهرجان على أرضٍ مصرية شهدت أكبر تحولٍ من الصحراء والألغام إلى التنمية والعمران.

وأصبحت مدينة العلمين الجديدة نموذجًا بين أبهى المدن العالمية، وتستقبل المهرجان الأبرز في الشرق الأوسط، وتتميز بكونها موقعًا مميزًا لتحقق الأحلام بلا حدود، وذلك بفضل أيادٍ مصرية، وجهودٍ مخلصة لقيادة سياسية واعيةٍ ومُلهمةٍ وقادرة على صناعة الأفضل لأبناء مصر، بفضل الله وتوفيقه، لتصبح بهذا مدينة العلمين الجديدة برمّتها أيقونةً للبحر المتوسط، وليصبح مهرجان العلمين الجديدة حدثًا تنمويًا وإنسانيًا يتبنى مشروع صناعة الوعي وبناء الإنسان الذي أطلقه الرئيس السيسي، والذي شرفنا بزيارته وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك