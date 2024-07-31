إدارة مهرجان العلمين: جولة الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد تشريف وتكريم

أعربت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، عن أسمى مقامات التقدير والاحترام، وأبلغ معاني الترحيب والحفاوة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في جولة كريمة بين رواد المهرجان وأهالي مدينة العلمين الجديدة الكرام.



وأكدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سعادتها بهذا التشريف والتكريم، وتفخر وأهالي محافظة مطروح، وعموم المصريين، بوجود المهرجان على أرضٍ مصرية شهدت أكبر تحولٍ من الصحراء والألغام إلى التنمية والعمران.

وأصبحت مدينة العلمين الجديدة نموذجًا بين أبهى المدن العالمية، وتستقبل المهرجان الأبرز في الشرق الأوسط، وتتميز بكونها موقعًا مميزًا لتحقق الأحلام بلا حدود، وذلك بفضل أيادٍ مصرية، وجهودٍ مخلصة لقيادة سياسية واعيةٍ ومُلهمةٍ وقادرة على صناعة الأفضل لأبناء مصر، بفضل الله وتوفيقه، لتصبح بهذا مدينة العلمين الجديدة برمّتها أيقونةً للبحر المتوسط، وليصبح مهرجان العلمين الجديدة حدثًا تنمويًا وإنسانيًا يتبنى مشروع صناعة الوعي وبناء الإنسان الذي أطلقه الرئيس السيسي، والذي شرفنا بزيارته وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.