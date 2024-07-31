أول تعليق من البيت الأبيض على اغتيال إسماعيل هنية

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قال البيت الأبيض إنه على علم بالتقارير عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) صباح اليوم الأربعاء قد أعلنت اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".

وفي بيان آخر، قال الحرس الثوري الإيراني: "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران" وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

من جانبها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا.

وكان هنية في زيارة لطهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود ، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.