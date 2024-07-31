اثنان من أكبر البنوك الإسلامية في الكويت يدرسان اندماجا يؤدي لإقامة كيان مصرفي يتجاوز أصوله 50 مليار دولار

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يدرس اثنان من أكبر البنوك الإسلامية في الكويت اندماجا من شأنه أن يؤدي إلى إقامة كيان مصرفي إقليمي عملاق يتجاوز حجم أصوله 50 مليار دولار.

وجاء في بيان اليوم الأربعاء أن "بنك بوبيان وبنك الخليج يعتزمان إجراء دراسات الفحص النافي للجهالة والتقييم للنظر في جدوى الدمج"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وبنك بومبيان من بين أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، حيث تبلغ أصوله 89ر8 مليار دينار كويتي(29 مليار دولار أمريكي). وتبلغ إجمالي أصول بنك الخليج 43ر7 مليار دينار كويتي.

تأتي المحادثات وسط موجة من عمليات الدمج المصرفي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث سعى المقرضون إلى اكتساب المزيد من الحجم للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين.