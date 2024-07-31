الحشد الشعبي :مقتل 4 من عناصرنا في 3 ضربات جوية أمريكية جنوبي بغداد

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، أن أربعة من قوات الحشد الشعبي قتلوا في ثلاث ضربات جوية أمريكية استهدفت أحد مقار ألوية الحشد الشعبي بمحافظة بابل (100 كم جنوبي بغداد).

وذكر بيان لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، أن "مقر اللواء 47 في قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي تعرض الليلة الماضية إلى ثلاث ضربات جوية من قبل طيران أمريكي مسير في منطقة السعيدات بناحية جرف النصر بمحافظة بابل، أدى الاستهداف الأمريكي إلى مقتل 4 من اللواء 47".

وأضاف البيان أن "القوات الأمريكية لا تزال مصرة على نهجها المعادي لأبناء الحشد الشعبي إذ استهدف طيرانها المسير ثلة من المجاهدين التقنيين أثناء تأدية واجبهم الوطني والأخلاقي في حماية وتأمين زوار أربعينية الإمام الحسين".