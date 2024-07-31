سوريا: اغتيال هنية في طهران عمل دنئ وانتهاك للقانون الدولي

قالت وزارة الخارجية السورية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم، جريمةً جديدةً بشن عدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، والذي أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية.

وأضافت في بيان عبر صفحتاه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء: «لقد جاء هذا العمل الدنيء بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية آثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية».

وأكملت: «تُدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان الصهيوني السافر، وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعتبر أن استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها».

وأعربت سورية عن وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها معها، وكذلك عن تعازيها للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد في مواجهة ألة العدوان الإجرامية، مؤكدة وقوفها إلى جانبه في نضاله العادل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.