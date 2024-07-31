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إيران تعلن الحداد 3 أيام بعد اغتيال هنية

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:21 م

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت بيانًا وأعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.

وقبل قليل، أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، حدادا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

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