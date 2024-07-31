زميل مراسل الجزيرة إسماعيل الغول يروي تفاصيل استشهاده: رأسه انفصلت عن جسده

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روى مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، تفاصيل استشهاد زميله إسماعيل الغول في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع القناة، إنّ مقاتلات إسرائيلية شنت استهدافًا على الغول وزميله المصور رامي الريفي.

وأضاف أن الاستهداف كان بشكل مباشر، وأدّى إلى انفصال رأسي الغول والريفي عن جسديهما، لافتا إلى أن الشهيدين كانا يرتديان السترة الصحفية.

وذكر أن الشهيدين كانا قد التزما بمغادرة المكان مع تحليق مقاتلات الاحتلال، وأثناء تحركهما جرى استهدافهما بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الاحتلال يريد أن لا يكون هناك صوت للصحفيين الذين ينقلون جرائمه.

وقبل ساعات من استشهاده، كان الغول يغطي الأجواء على أنقاض منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

بأجواء حزينة يودع المخيم الرجل الوطني الكبير، من على أنقاض منزل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة pic.twitter.com/y5MUOHi5aC — إسماعيل الغول - Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 31, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».