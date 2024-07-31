حزب الله يعلن تنفيذ 11 عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعدد من العمليات التي نفذها ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية يوم الثلاثاء، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



وقال "حزب الله" اللبناني في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 31-07-2024، وفقا للآتي:"

1- تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الإنكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

2- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين.

3- استهداف موقع جل العلام بالقذائف المدفعية، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

4- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة ‏وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وذلك في إطار الرد ‏على الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

5- استهداف نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي لحماية ‏مستعمرة كفريوفال وأصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كرد على اعتداء ‏العدو الذي طال بلدة كفرمان الجنوبية.

6- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين.

7- الساعة 17:30 استهداف ‏تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة افيفيم بالأسلحة المناسبة.

8- الساعة 18:20 استهداف موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

9- الساعة 18:20 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

10- الساعة 18:35 استهداف موقع بياض ‏بليدا بالأسلحة المناسبة، وذلك في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

11- استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى إصابات مدنية".

وأعلنت تل أبيب مساء يوم الثلاثاء تنفيذ ضربتها التي توعدت بها "حزب الله"، مستهدفة الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستنكر وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بو حبيب الضربة الإسرائيلية، مؤكدا أنه "يأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف موجة القتل هذه".



وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربة الإسرائيلية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وللقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

كما وصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية، بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.